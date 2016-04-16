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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Уотсон 27
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
16 апр. 2016, 17:00 МСК
16.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
4
Честер
Джеймс Честер
68
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
75
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
68
18
Бераино
Саидо Бераино
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
3
Ольссон
Йонас Ольссон
8
Гарднер
Крейг Гарднер
30
Сандро
Сандро
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
45
Леко
Джонатан Леко
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
16
Аке
Натан Аке
90
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
27'
27'
90
17
Гедиура
Адлан Гедиура
66
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
1
Пантилимон
Костел Пантилимон
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
8
Бехрами
Валон Бехрами
4
Суарес
Марио Суарес
20
Бергейс
Стивен Бергейс
21
Анья
Икечи Анья
11
Амрабат
Нордин Амрабат