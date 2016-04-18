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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:4
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 9
Алли 67
Кейн 71
Алли 82
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
18 апр. 2016, 22:00 МСК
18.04.2016, 22:00 МСК
понедельник
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
24
Гивен
Шей Гивен
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
76
22
Шакири
Джердан Шакири
45
21
Имбула
Жанелли Имбула
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
27
Кркич
Боян Кркич
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
2
Бардсли
Филлип Бардсли
7
Айрленд
Стивен Айрленд
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
11
Хоселу
Хоселу
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
87
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
67'
82'
67', 82'
85
10
Кейн
Гарри Кейн
9'
71'
9', 71'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
22
Шадли
Насер Шадли
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
7
Сон
Хын-Мин Сон