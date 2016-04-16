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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ласселлс 40
Сиссоко 82
Таунсенд 89
3:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
16 апр. 2016, 17:00 МСК
16.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
36
Дамметт
Пол Дамметт
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
40'
40'
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
82'
82'
90
8
Анита
Вурнон Анита
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
73
24
Тиоте
Шейк Тиоте
66
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
89'
89'
90
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
80
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
25
Обертан
Габриэль Обертан
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
12
Шелви
Джонджо Шелви
16
Ааронс
Роландо Ааронс
45
Митрович
Александар Митрович
17
Перес
Айосе Перес
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
10
Фер
Лерой Фер
57
24
Корк
Джек Корк
90
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Айю
Андре Айю
71
9
Палоски
Альберто Палоски
84
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
27
Бартли
Кайл Бартли
2
Амат
Жорди Амат
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
58
Барроу
Моду Барроу
18
Гомис
Бафетимби Гомис