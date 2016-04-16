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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 32
1:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
16 апр. 2016, 17:00 МСК
16.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
8
Мата
Хуан Мата
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
10
Руни
Уэйн Руни
67
7
Депай
Мемфис Депай
90
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
32'
32'
76
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
36
Дармиан
Маттео Дармиан
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
51
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
35
Лингард
Джесси Лингард
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
82
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
6
Кларк
Киран Кларк
90
9
Синклейр
Скотт Синклейр
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
19
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
4
Ричардс
Майка Ричардс
47
Лайден
Джордан Лайден
24
Санчес
Карлос Санчес
40
Грилиш
Джек Грилиш
22
Хиль
Карлес Хиль
39
Жестеде
Руди Жестеде