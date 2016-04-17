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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 18
Ульоа 90
2:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Кэрролл 84
Крессуэлл 86
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
17 апр. 2016, 15:30 МСК
17.04.2016, 15:30 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
54
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
59
9
Варди
Джейми Варди
18'
18'
90
26
Марез
Рияд Марез
78
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
90'
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
86'
86'
90
16
Нобл
Марк Нобл
63
27
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
46
30
Антонио
Майкл Антонио
90
20
Мозес
Виктор Мозес
72
29
Эменике
Эммануэль Эменике
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
22
Бирам
Сэм Бирам
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
84'
31
Валенсия
Эннер Валенсия