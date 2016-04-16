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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Мори 68
1:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Мане 76
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
16 апр. 2016, 17:00 МСК
16.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
68'
68'
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
54
4
Гибсон
Даррон Гибсон
83
8
Овьедо
Брайан Овьедо
90
17
Бешич
Мухамед Бешич
90
21
Осман
Леон Осман
90
9
Коне
Аруна Коне
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
90
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу
64
Запасные
24
Ховард
Тим Ховард
33
Коннолли
Каллум Коннолли
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
20
Баркли
Росс Баркли
41
Дэвис
Том Дэвис
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
14
Ниасс
Умар Ниасс
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
6
Фонте
Жозе Фонте
38
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
72
4
Класи
Йорди Класи
90
10
Мане
Садио Мане
76'
76'
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
19
Пелле
Грациано Пелле
64
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
2
Соареш
Седрик Соареш
3
Йошида
Мая Йошида
8
Дэвис
Стивен Дэвис
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Родригес
Джей Родригес