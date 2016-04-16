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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
0:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 31
Агуэро 55
Агуэро 80
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
16 апр. 2016, 19:30 МСК
16.04.2016, 19:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
7
Педро
Педро
70
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
79
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
22
Виллиан
Виллиан
70
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
20
Миазга
Мэтт Миазга
21
Матич
Неманья Матич
14
Траоре
Бертран Траоре
36
Кенеди
Роберт Кенеди
7
Пато
Пато
9
Фалькао
Радамель Фалькао
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
67
8
Насри
Самир Насри
75
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
31'
55'
80'
31', 55'
80'
85
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
3
Санья
Бакари Санья
6
Фернандо
Фернандо
16
Делф
Фабиан Делф
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо