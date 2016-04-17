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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 45
1:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Боласи 81
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
17 апр. 2016, 18:00 МСК
17.04.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
84
11
Озил
Месут Озил
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
75
17
Санчес
Алексис Санчес
45'
45'
90
45
Ивоби
Алекс Ивоби
75
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
28
Ледли
Джо Ледли
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
75
15
Йединак
Майл Йединак
45
10
Боласи
Янник Боласи
81'
81'
90
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
64
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
25
Адебайор
Эммануэль Адебайор
11
Заха
Вилфрид Заха