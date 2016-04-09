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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Кэрролл 44
Кэрролл 45
Кэрролл 52
3:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Озил 18
Санчес 35
Косиельни 70
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
9 апр. 2016, 14:45 МСК
9.04.2016, 14:45 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
45
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
44'
45'
52'
44', 45', 52'
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
33
Хендри
Стефен Хендри
20
Мозес
Виктор Мозес
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
29
Эменике
Эммануэль Эменике
11
Валенсия
Эннер Валенсия
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
70'
70'
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
34
Коклен
Франсис Коклен
61
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
68
11
Озил
Месут Озил
18'
18'
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
82
17
Санчес
Алексис Санчес
35'
35'
90
45
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру