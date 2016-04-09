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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Холебас 45
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
МакКарти 45
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
9 апр. 2016, 17:00 МСК
9.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
25
Холебас
Хосе Холебас
45'
45'
90
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
90
8
Бехрами
Валон Бехрами
45
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
59
29
Капу
Этьенн Капу
82
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
5
Предль
Себастьян Предль
2
Ньом
Аллан Ньом
22
Абди
Альмен Абди
4
Суарес
Марио Суарес
17
Гедиура
Адлан Гедиура
11
Амрабат
Нордин Амрабат
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
45'
45'
90
20
Баркли
Росс Баркли
65
12
Леннон
Аарон Леннон
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
78
Запасные
24
Ховард
Тим Ховард
25
Мори
Рамиро Мори
8
Овьедо
Брайан Овьедо
15
Клеверли
Том Клеверли
9
Коне
Аруна Коне
11
Миральяс
Кевин Миральяс
14
Ниасс
Умар Ниасс