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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Сигурдссон 25
1:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
9 апр. 2016, 17:00 МСК
9.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
8
Фер
Лерой Фер
90
24
Корк
Джек Корк
90
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
84
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
25'
25'
90
10
Айю
Андре Айю
67
9
Палоски
Альберто Палоски
75
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
58
Барроу
Моду Барроу
18
Гомис
Бафетимби Гомис
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
90
20
Миазга
Мэтт Миазга
45
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
8
Оскар
Оскар
90
36
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
76
11
Пато
Пато
64
17
Педро
Педро
90
Запасные
13
Куртуа
Тибо Куртуа
34
Эйна
Ола Эйна
14
Траоре
Бертран Траоре
16
Кенеди
Роберт Кенеди
48
Колкетт
Чарли Колкетт
9
Фалькао
Радамель Фалькао
38
Палмер
Кейси Палмер