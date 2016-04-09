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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лонг 4
Пелле 38
Ваньяма 55
3:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Таунсенд 65
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
9 апр. 2016, 17:00 МСК
9.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
11
Тадич
Душан Тадич
84
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
55'
55'
90
4
Класи
Йорди Класи
77
10
Мане
Садио Мане
90
7
Лонг
Шейн Лонг
4'
4'
60
19
Пелле
Грациано Пелле
38'
38'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
2
Соареш
Седрик Соареш
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Родригес
Джей Родригес
28
Остин
Чарли Остин
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
45
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
40
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
65'
65'
90
12
Шелви
Джонджо Шелви
90
45
Митрович
Александар Митрович
90
17
Перес
Айосе Перес
70
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
3
Дамметт
Пол Дамметт
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
14
Обертан
Габриэль Обертан
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
24
Тиоте
Шейк Тиоте
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе