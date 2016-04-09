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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 19
Насри 66
2:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Сессеньон 6
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
9 апр. 2016, 19:30 МСК
9.04.2016, 19:30 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
8
Насри
Самир Насри
66'
66'
90
6
Фернандо
Фернандо
90
18
Делф
Фабиан Делф
60
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
19'
19'
90
14
Бони
Вильфрид Бони
60
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
22
Клиши
Гаэль Клиши
25
Фернандиньо
Фернандиньо
42
Туре
Яя Туре
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
4
Честер
Джеймс Честер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
6'
6'
80
30
Сандро
Сандро
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
21
18
Бераино
Саидо Бераино
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
3
Ольссон
Йонас Ольссон
8
Гарднер
Крейг Гарднер
5
Якоб
Клаудио Якоб
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
45
Леко
Джонатан Леко