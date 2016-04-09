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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Панчеон 68
1:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
9 апр. 2016, 17:00 МСК
9.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
68'
68'
76
26
Сако
Бакари Сако
65
15
Йединак
Майл Йединак
90
10
Боласи
Янник Боласи
90
16
Гэйл
Дуайт Гэйл
79
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
28
Ледли
Джо Ледли
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
11
Заха
Вилфрид Заха
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
17
Клозе
Тимм Клозе
40
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
3
Уисдом
Андре Уисдом
90
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
76
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
7
Нейсмит
Стивен Нейсмит
66
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
14
Хулахан
Весли Хулахан
22
Редмонд
Натан Редмонд
10
Джером
Кэмерон Джером
11
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд