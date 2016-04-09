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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Айю 85
1:2
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кук 45
Кинг 74
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
9 апр. 2016, 17:00 МСК
9.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
84
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
6
Кларк
Киран Кларк
90
38
Лайден
Джордан Лайден
45
9
Синклейр
Скотт Синклейр
71
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
19
Айю
Жордан Айю
85'
85'
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
4
Ричардс
Майка Ричардс
46
Тонер
Кевин Тонер
24
Санчес
Карлос Санчес
40
Грилиш
Джек Грилиш
39
Жестеде
Руди Жестеде
20
Траоре
Адама Траоре
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
3
Кук
Стив Кук
45'
45'
90
5
Элфик
Томми Элфик
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
10
Градель
Макс Градель
58
17
Кинг
Джошуа Кинг
74'
74'
90
28
Граббан
Льюис Граббан
87
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
22
Уиггинс
Ройс Уиггинс
16
МакДональд
Шон МакДональд
7
Пью
Марк Пью
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
12
Итурбе
Хуан Итурбе
13
Уилсон
Каллум Уилсон