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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ланзини 18
Пайет 41
2:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Делэйни 15
Гэйл 75
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
2 апр. 2016, 17:00 МСК
2.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
80
27
Пайет
Димитри Пайет
41'
41'
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
18'
18'
90
29
Эменике
Эммануэль Эменике
60
15
Сахо
Диафра Сахо
69
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
4
Сонг
Александр Сонг
20
Мозес
Виктор Мозес
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
11
Валенсия
Эннер Валенсия
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
15'
15'
90
28
Ледли
Джо Ледли
71
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
26
Сако
Бакари Сако
90
15
Йединак
Майл Йединак
90
10
Боласи
Янник Боласи
90
11
Заха
Вилфрид Заха
45
Запасные
12
МакКарти
Алекс МакКарти
34
Келли
Мартин Келли
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
22
Матч
Джордон Матч
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
16
Гэйл
Дуайт Гэйл
75'