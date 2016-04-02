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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Афеллай 13
Кркич 53
2:2
Матч завершен
Суонси
Суонси
Сигурдссон 68
Палоски 80
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
2 апр. 2016, 17:00 МСК
2.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
29
Хаугор
Якоб Хаугор
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
81
21
Имбула
Жанелли Имбула
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
13'
13'
90
27
Кркич
Боян Кркич
53'
53'
74
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
11
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
5
Муниеса
Марк Муниеса
7
Айрленд
Стивен Айрленд
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
30
Моха
Моха
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
71
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
82
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
61
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
8
Фер
Лерой Фер
90
24
Корк
Джек Корк
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
68'
68'
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
2
Амат
Жорди Амат
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
11
Эмнес
Марвин Эмнес
9
Палоски
Альберто Палоски
80'