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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Клозе 45
Мбокани 74
Ольссон 90
3:2
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Митрович 71
Митрович 86
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
2 апр. 2016, 17:00 МСК
2.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90'
90'
90
17
Клозе
Тимм Клозе
45'
45'
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
3
Уисдом
Андре Уисдом
90
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
75
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
7
Нейсмит
Стивен Нейсмит
81
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
74'
74'
85
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
14
Хулахан
Весли Хулахан
22
Редмонд
Натан Редмонд
10
Джером
Кэмерон Джером
11
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
62
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
45
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
12
Шелви
Джонджо Шелви
90
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
42
Стерри
Джейми Стерри
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
29
Ривьер
Эммануэль Ривьер
45
Митрович
Александар Митрович
71'
86'
17
Перес
Айосе Перес