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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 54
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
3 апр. 2016, 18:00 МСК
3.04.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Блинд
Дейли Блинд
81
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
5
Рохо
Маркос Рохо
46
16
Кэррик
Майкл Кэррик
58
8
Мата
Хуан Мата
90
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
35
Лингард
Джесси Лингард
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
54'
54'
90
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
51
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
27
Феллайни
Маруан Феллайни
21
Эррера
Андер Эррера
7
Депай
Мемфис Депай
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
15
Клеверли
Том Клеверли
90
20
Баркли
Росс Баркли
87
12
Леннон
Аарон Леннон
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу
62
Запасные
24
Ховард
Тим Ховард
25
Мори
Рамиро Мори
8
Овьедо
Брайан Овьедо
17
Бешич
Мухамед Бешич
9
Коне
Аруна Коне
11
Миральяс
Кевин Миральяс
14
Ниасс
Умар Ниасс