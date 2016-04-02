Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 53
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 62
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
2 апр. 2016, 19:30 МСК
2.04.2016, 19:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
53'
53'
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
23
Джан
Эмре Джан
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
80
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
71
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
37
Шкртел
Мартин Шкртел
4
Туре
Коло Туре
44
Смит
Брэд Смит
24
Аллен
Джо Аллен
33
Айб
Джордон Айб
27
Ориги
Дивок Ориги
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
20
Алли
Деле Алли
87
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
11
Дайер
Эрик Дайер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
66
10
Кейн
Гарри Кейн
62'
62'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
16
Триппьер
Киран Триппьер
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
25
Онома
Джошуа Онома