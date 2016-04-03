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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Морган 38
1:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
3 апр. 2016, 15:30 МСК
3.04.2016, 15:30 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
38'
38'
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
64
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
79
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
24
Дайер
Натан Дайер
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
45
8
Дэвис
Стивен Дэвис
73
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
4
Класи
Йорди Класи
73
10
Мане
Садио Мане
90
19
Пелле
Грациано Пелле
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Йошида
Мая Йошида
11
Тадич
Душан Тадич
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Родригес
Джей Родригес
28
Остин
Чарли Остин