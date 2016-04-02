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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:4
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Фернандо 7
Де Брюйне 12
Агуэро 19
Коларов 90
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
2 апр. 2016, 17:00 МСК
2.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
68
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
10
Градель
Макс Градель
84
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
45
28
Граббан
Льюис Граббан
90
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
5
Элфик
Томми Элфик
4
Гослинг
Дэн Гослинг
7
Пью
Марк Пью
12
Итурбе
Хуан Итурбе
27
Мюррэй
Гленн Мюррэй
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Сильва
Давид Сильва
66
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
6
Фернандо
Фернандо
7'
7'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
12'
12'
57
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
19'
19'
79
Запасные
29
Райт
Ричард Райт
26
Демикелис
Мартин Демикелис
3
Санья
Бакари Санья
11
Коларов
Александар Коларов
90'
8
Насри
Самир Насри
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо