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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Лофтус-Чик 26
Пато 45
Педро 47
Педро 59
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
2 апр. 2016, 14:45 МСК
2.04.2016, 14:45 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
24
Санчес
Карлос Санчес
67
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
82
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
25
Хиль
Карлес Хиль
66
19
Айю
Жордан Айю
90
39
Жестеде
Руди Жестеде
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
5
Окоре
Жорес Окоре
38
Лайден
Джордан Лайден
9
Синклейр
Скотт Синклейр
7
Бакуна
Леандро Бакуна
40
Грилиш
Джек Грилиш
17
Верету
Жордан Верету
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
90
20
Миазга
Мэтт Миазга
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
36
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
26'
26'
90
16
Кенеди
Роберт Кенеди
45
18
Реми
Лоик Реми
23
17
Педро
Педро
47'
59'
47', 59'
74
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
21
Матич
Неманья Матич
8
Оскар
Оскар
14
Траоре
Бертран Траоре
37
Кларк-Салтер
Джейк Кларк-Салтер
11
Пато
Пато
45'
9
Фалькао
Радамель Фалькао