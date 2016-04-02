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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 5
Ивоби 38
Бельерин 48
Уолкотт 90
4:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
2 апр. 2016, 17:00 МСК
2.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
48'
48'
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
11
Озил
Месут Озил
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
69
17
Санчес
Алексис Санчес
5'
5'
79
45
Ивоби
Алекс Ивоби
38'
38'
74
Запасные
33
Чех
Петр Чех
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
90'
12
Жиру
Оливье Жиру
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
16
Аке
Натан Аке
90
22
Абди
Альмен Абди
69
4
Суарес
Марио Суарес
90
29
Капу
Этьенн Капу
41
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
24
Игало
Одион Игало
45
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
3
Бритос
Мигель Бритос
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
17
Гедиура
Адлан Гедиура
20
Бергейс
Стивен Бергейс
21
Анья
Икечи Анья
11
Амрабат
Нордин Амрабат