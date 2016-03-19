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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:1
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Брэди 50
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
19 марта 2016, 18:00 МСК
19.03.2016, 18:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
60
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
73
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
86
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
18
Бераино
Саидо Бераино
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
4
Честер
Джеймс Честер
30
Сандро
Сандро
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
20
Притчард
Алекс Притчард
10
Аничебе
Виктор Аничебе
17
Ламберт
Рики Ламберт
Норвич Сити
мин
0
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
72
1
Радди
Джон Радди
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
17
Клозе
Тимм Клозе
90
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
12
Брэди
Робби Брэди
50'
50'
77
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
25
Пинту
Иво Пинту
18
Дорранс
Грэм Дорранс
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
14
Хулахан
Весли Хулахан
10
Джером
Кэмерон Джером
7
Нейсмит
Стивен Нейсмит