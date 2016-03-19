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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 86
1:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Уолтерс 18
Хоселу 51
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
19 марта 2016, 18:00 МСК
19.03.2016, 18:00 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
16
Аке
Натан Аке
76
8
Бехрами
Валон Бехрами
55
4
Суарес
Марио Суарес
90
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
55
29
Капу
Этьенн Капу
90
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
86'
86'
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
5
Предль
Себастьян Предль
22
Абди
Альмен Абди
23
Уотсон
Бен Уотсон
17
Гедиура
Адлан Гедиура
21
Анья
Икечи Анья
11
Амрабат
Нордин Амрабат
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
21
Имбула
Жанелли Имбула
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
84
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
84
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
18'
18'
90
11
Хоселу
Хоселу
51'
51'
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
23
Дионатан
Дионатан
7
Айрленд
Стивен Айрленд
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф