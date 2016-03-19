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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Фернандес 54
1:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
19 марта 2016, 20:30 МСК
19.03.2016, 20:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
54'
54'
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
86
8
Фер
Лерой Фер
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
45
24
Корк
Джек Корк
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
58
Барроу
Моду Барроу
78
18
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
7
Бриттон
Леон Бриттон
9
Палоски
Альберто Палоски
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
6
Кларк
Киран Кларк
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
25
Хиль
Карлес Хиль
74
17
Верету
Жордан Верету
61
19
Айю
Жордан Айю
90
39
Жестеде
Руди Жестеде
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
5
Окоре
Жорес Окоре
24
Санчес
Карлос Санчес
9
Синклейр
Скотт Синклейр
7
Бакуна
Леандро Бакуна
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
32
Грин
Андре Грин