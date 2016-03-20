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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 2
Кейн 16
Эриксен 52
3:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
20 марта 2016, 19:00 МСК
20.03.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
52'
52'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
82
10
Кейн
Гарри Кейн
2'
16'
2', 16'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
66
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
43
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
7
Сон
Хын-Мин Сон
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
10
Градель
Макс Градель
70
8
Артер
Гарри Артер
45
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
20
Афобе
Беник Афобе
45
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
5
Элфик
Томми Элфик
4
Гослинг
Дэн Гослинг
7
Пью
Марк Пью
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
28
Граббан
Льюис Граббан