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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 16
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
20 марта 2016, 19:00 МСК
20.03.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
50
30
Клиши
Гаэль Клиши
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
53
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
3
Санья
Бакари Санья
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Коларов
Александар Коларов
6
Фернандо
Фернандо
76
Гарсия
Ману Гарсия
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
84
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
5
Рохо
Маркос Рохо
63
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
8
Мата
Хуан Мата
70
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
35
Лингард
Джесси Лингард
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
16'
16'
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
51
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
47
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
27
Феллайни
Маруан Феллайни
11
Янузай
Аднан Янузай
30
Депай
Мемфис Депай