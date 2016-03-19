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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уэлбек 7
Ивоби 42
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
19 марта 2016, 15:45 МСК
19.03.2016, 15:45 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
17
Бешич
Мухамед Бешич
45
15
Клеверли
Том Клеверли
90
20
Баркли
Росс Баркли
73
12
Леннон
Аарон Леннон
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
24
Ховард
Тим Ховард
5
Стоунс
Джон Стоунс
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
21
Осман
Леон Осман
9
Коне
Аруна Коне
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
14
Ниасс
Умар Ниасс
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
11
Озил
Месут Озил
75
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
7'
7'
75
17
Санчес
Алексис Санчес
90
45
Ивоби
Алекс Ивоби
42'
42'
86
Запасные
49
Мейси
Мэтт Мейси
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл