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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 34
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
19 марта 2016, 18:00 МСК
19.03.2016, 18:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
45
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
28
Ледли
Джо Ледли
79
15
Йединак
Майл Йединак
90
10
Боласи
Янник Боласи
90
25
Адебайор
Эммануэль Адебайор
46
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
22
Матч
Джордон Матч
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
16
Гэйл
Дуайт Гэйл
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
76
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
34'
34'
86
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
33
Инлер
Гекхан Инлер
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
15
Шлупп
Джеффри Шлупп