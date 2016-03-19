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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Фабрегас 45
Фабрегас 88
2:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ланзини 16
Кэрролл 62
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
19 марта 2016, 18:00 МСК
19.03.2016, 18:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
36
Кенеди
Роберт Кенеди
46
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
45'
88'
45'
88'
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
8
Оскар
Оскар
84
22
Виллиан
Виллиан
90
18
Реми
Лоик Реми
63
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
6
Баба
Абдул Рахман Баба
7
Педро
Педро
21
Матич
Неманья Матич
14
Траоре
Бертран Траоре
36
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
11
Пато
Пато
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
17
Пайет
Димитри Пайет
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
16'
16'
81
31
Валенсия
Эннер Валенсия
76
15
Сахо
Диафра Сахо
60
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
17
О'Брайен
Джой О'Брайен
33
Оксфорд
Рис Оксфорд
4
Сонг
Александр Сонг
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
62'
29
Эменике
Эммануэль Эменике