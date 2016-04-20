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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Кэрролл 11
Нобл 45
Нобл 53
3:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Предль 64
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
20 апр. 2016, 21:45 МСК
20.04.2016, 21:45 МСК
среда
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
45'
53'
45', 53'
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
11'
11'
87
15
Сахо
Диафра Сахо
78
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
22
Бирам
Сэм Бирам
20
Мозес
Виктор Мозес
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
29
Эменике
Эммануэль Эменике
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
64'
64'
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
90
8
Бехрами
Валон Бехрами
90
22
Абди
Альмен Абди
76
4
Суарес
Марио Суарес
90
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
56
17
Гедиура
Адлан Гедиура
57
11
Амрабат
Нордин Амрабат
90
Запасные
1
Пантилимон
Костел Пантилимон
3
Бритос
Мигель Бритос
2
Ньом
Аллан Ньом
23
Уотсон
Бен Уотсон
20
Бергейс
Стивен Бергейс
21
Анья
Икечи Анья
9
Дини
Трой Дини