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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
0:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
12 марта 2016, 15:45 МСК
12.03.2016, 15:45 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
17
Клозе
Тимм Клозе
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
67
22
Редмонд
Натан Редмонд
45
11
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
67
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
25
Пинту
Иво Пинту
18
Дорранс
Грэм Дорранс
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
10
Джером
Кэмерон Джером
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
85
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
6
Фернандо
Фернандо
90
15
Навас
Хесус Навас
77
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
14
Бони
Вильфрид Бони
58
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Коларов
Александар Коларов
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
76
Гарсия
Ману Гарсия
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо