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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Делэйни 4
Дармиан 55
2:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
20 апр. 2016, 22:00 МСК
20.04.2016, 22:00 МСК
среда
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
55'
55'
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
8
Мата
Хуан Мата
90
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
35
Лингард
Джесси Лингард
73
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
10
Руни
Уэйн Руни
78
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
64
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
5
Рохо
Маркос Рохо
51
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
27
Феллайни
Маруан Феллайни
21
Эррера
Андер Эррера
7
Депай
Мемфис Депай
Кристал Пэлас
мин
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
34
Келли
Мартин Келли
90
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
4'
4'
90
7
Кабай
Йоан Кабай
66
26
Сако
Бакари Сако
90
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
60
15
Йединак
Майл Йединак
90
25
Адебайор
Эммануэль Адебайор
75
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
21
МакКарти
Алекс МакКарти
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
22
Матч
Джордон Матч
36
Дрехер
Люк Дрехер
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм