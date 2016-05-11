Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бентеке 90
1:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 30
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
11 мая 2016, 22:00 МСК
11.05.2016, 22:00 МСК
среда
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
4
Туре
Коло Туре
86
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
75
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
74
15
Старридж
Даниэль Старридж
90
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
68
Шкртел
Мартин Шкртел
44
Смит
Брэд Смит
21
Лейва
Лукас Лейва
24
Аллен
Джо Аллен
54
Ожо
Олувасейи Ожо
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90'
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
7
Педро
Педро
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
21
Матич
Неманья Матич
90
22
Виллиан
Виллиан
56
10
Азар
Эден Азар
30'
30'
90
14
Траоре
Бертран Траоре
90
Запасные
32
Амелия
Марко Амелия
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
36
Кенеди
Роберт Кенеди
7
Пато
Пато