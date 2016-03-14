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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Оказаки 25
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
14 марта 2016, 23:00 МСК
14.03.2016, 23:00 МСК
понедельник
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
75
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
25'
25'
65
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
33
Инлер
Гекхан Инлер
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
56
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
12
Шелви
Джонджо Шелви
87
45
Митрович
Александар Митрович
90
17
Перес
Айосе Перес
71
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
42
Стерри
Джейми Стерри
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
29
Ривьер
Эммануэль Ривьер
23
Савье
Анри Савье
28
Думбия
Сейду Думбия