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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Градель 37
Кинг 50
Кук 78
3:2
Матч завершен
Суонси
Суонси
Барроу 39
Сигурдссон 62
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
12 марта 2016, 18:00 МСК
12.03.2016, 18:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
78'
78'
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
45
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
10
Градель
Макс Градель
37'
37'
76
17
Кинг
Джошуа Кинг
50'
50'
90
20
Афобе
Беник Афобе
65
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
5
Элфик
Томми Элфик
7
Пью
Марк Пью
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
12
Итурбе
Хуан Итурбе
28
Граббан
Льюис Граббан
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
60
8
Фер
Лерой Фер
84
24
Корк
Джек Корк
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
62'
62'
90
58
Барроу
Моду Барроу
39'
39'
80
9
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
Леон Бриттон
18
Гомис
Бафетимби Гомис
11
Эмнес
Марвин Эмнес