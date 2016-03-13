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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 45
Кейн 48
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
13 марта 2016, 19:00 МСК
13.03.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
25
Хиль
Карлес Хиль
70
17
Верету
Жордан Верету
62
19
Айю
Жордан Айю
90
39
Жестеде
Руди Жестеде
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
4
Ричардс
Майка Ричардс
6
Кларк
Киран Кларк
38
Лайден
Джордан Лайден
9
Синклейр
Скотт Синклейр
7
Бакуна
Леандро Бакуна
32
Грин
Андре Грин
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
78
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
87
10
Кейн
Гарри Кейн
45'
48'
45', 48'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
16
Триппьер
Киран Триппьер
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
7
Сон
Хын-Мин Сон