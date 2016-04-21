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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 6
Санчес 38
2:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
21 апр. 2016, 21:45 МСК
21.04.2016, 21:45 МСК
четверг
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
11
Озил
Месут Озил
86
17
Санчес
Алексис Санчес
6'
38'
6', 38'
86
12
Жиру
Оливье Жиру
90
45
Ивоби
Алекс Ивоби
82
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
4
Честер
Джеймс Честер
46
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
30
Сандро
Сандро
46
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
65
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
18
Бераино
Саидо Бераино
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
3
Ольссон
Йонас Ольссон
8
Гарднер
Крейг Гарднер
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
45
Леко
Джонатан Леко