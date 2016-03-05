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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 56
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
5 марта 2016, 20:30 МСК
5.03.2016, 20:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
2
Ньом
Аллан Ньом
82
25
Холебас
Хосе Холебас
90
16
Аке
Натан Аке
90
4
Суарес
Марио Суарес
65
29
Капу
Этьенн Капу
88
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
11
Амрабат
Нордин Амрабат
90
3
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
8
Бехрами
Валон Бехрами
22
Абди
Альмен Абди
17
Гедиура
Адлан Гедиура
21
Анья
Икечи Анья
10
Уларе
Обби Уларе
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
45
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
45
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
56'
56'
85
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
15
Шлупп
Джеффри Шлупп