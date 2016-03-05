Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алдервейрелд 60
Кейн 62
2:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Рэмзи 39
Санчес 76
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
5 марта 2016, 15:45 МСК
5.03.2016, 15:45 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
78
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
60'
60'
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
82
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
62'
62'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
67
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
16
Триппьер
Киран Триппьер
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
7
Сон
Хын-Мин Сон
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
39'
39'
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
75
11
Озил
Месут Озил
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
85
17
Санчес
Алексис Санчес
76'
76'
90
Запасные
49
Мейси
Мэтт Мейси
18
Монреаль
Начо Монреаль
21
Чамберс
Калум Чамберс
20
Фламини
Матье Фламини
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл