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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Перес 80
1:3
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Тэйлор 29
Кинг 70
Дэниелс 90
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
5 марта 2016, 18:00 МСК
5.03.2016, 18:00 МСК
суббота
Пол Тирни
Пол Тирни
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
29'
29'
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
31
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
69
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
12
Шелви
Джонджо Шелви
90
29
Ривьер
Эммануэль Ривьер
45
17
Перес
Айосе Перес
80'
80'
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
8
Анита
Вурнон Анита
16
Ааронс
Роландо Ааронс
11
Гуффран
Йоан Гуффран
23
Савье
Анри Савье
28
Думбия
Сейду Думбия
45
Митрович
Александар Митрович
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90'
90'
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
10
Градель
Макс Градель
61
17
Кинг
Джошуа Кинг
70'
70'
90
20
Афобе
Беник Афобе
69
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
5
Элфик
Томми Элфик
7
Пью
Марк Пью
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
27
Мюррэй
Гленн Мюррэй
28
Граббан
Льюис Граббан