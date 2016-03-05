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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Туре 48
Агуэро 50
Агуэро 60
Стерлинг 66
4:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
5 марта 2016, 18:00 МСК
5.03.2016, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
0
Бони
Вильфрид Бони
62
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
21
Сильва
Давид Сильва
70
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
48'
48'
80
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
50'
60'
50', 60'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Коларов
Александар Коларов
20
Мангала
Эльяким Мангала
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
66'
76
Гарсия
Ману Гарсия
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
6
Кларк
Киран Кларк
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
17
Верету
Жордан Верету
74
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
70
19
Айю
Жордан Айю
80
Запасные
31
Банн
Марк Банн
5
Окоре
Жорес Окоре
38
Лайден
Джордан Лайден
9
Синклейр
Скотт Синклейр
7
Бакуна
Леандро Бакуна
25
Хиль
Карлес Хиль
39
Жестеде
Руди Жестеде