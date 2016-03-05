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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 14
Леннон 56
2:3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 79
Сахо 82
Пайет 90
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
5 марта 2016, 18:00 МСК
5.03.2016, 18:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
45
25
Мори
Рамиро Мори
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Овьедо
Брайан Овьедо
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
12
Леннон
Аарон Леннон
56'
56'
76
11
Миральяс
Кевин Миральяс
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
14'
14'
89
Запасные
24
Ховард
Тим Ховард
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
18
Бэрри
Гарет Бэрри
21
Осман
Леон Осман
17
Бешич
Мухамед Бешич
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
14
Ниасс
Умар Ниасс
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
45
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90'
90'
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
61
30
Антонио
Майкл Антонио
79'
79'
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
29
Эменике
Эммануэль Эменике
61
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
25
Хенри
Донейл Хенри
33
Хендри
Стефен Хендри
4
Сонг
Александр Сонг
44
Добсон
Джордж Добсон
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
15
Сахо
Диафра Сахо
82'