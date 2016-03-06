Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Ледли 49
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 72
Бентеке 90
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
6 марта 2016, 16:30 МСК
6.03.2016, 16:30 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
12
МакКарти
Алекс МакКарти
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
70
28
Ледли
Джо Ледли
49'
49'
82
15
Йединак
Майл Йединак
90
10
Боласи
Янник Боласи
90
25
Адебайор
Эммануэль Адебайор
82
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
22
Матч
Джордон Матч
29
Шамах
Маруан Шамах
16
Гэйл
Дуайт Гэйл
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
38
Фланаган
Джон Фланаган
61
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
23
Джан
Эмре Джан
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
72'
72'
88
27
Ориги
Дивок Ориги
80
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
4
Туре
Коло Туре
2
Клайн
Натаниэл Клайн
24
Аллен
Джо Аллен
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
15
Старридж
Даниэль Старридж
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90'