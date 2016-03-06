Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Ледли 49
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 72
Бентеке 90
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
6 марта 2016, 16:30 МСК
6.03.2016, 16:30 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
12
МакКарти
Алекс МакКарти
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
70
28
Ледли
Джо Ледли
49'
49'
82
15
Йединак
Майл Йединак
90
10
Боласи
Янник Боласи
90
25
Адебайор
Эммануэль Адебайор
82
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
22
Матч
Джордон Матч
29
Шамах
Маруан Шамах
16
Гэйл
Дуайт Гэйл
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
38
Фланаган
Джон Фланаган
61
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
23
Джан
Эмре Джан
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
72'
72'
88
27
Ориги
Дивок Ориги
80
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
4
Туре
Коло Туре
2
Клайн
Натаниэл Клайн
24
Аллен
Джо Аллен
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
15
Старридж
Даниэль Старридж
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90'