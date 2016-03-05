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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Траоре 40
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Диуф 85
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
5 марта 2016, 18:00 МСК
5.03.2016, 18:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
63
21
Матич
Неманья Матич
82
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
22
Виллиан
Виллиан
90
8
Оскар
Оскар
90
14
Траоре
Бертран Траоре
40'
40'
68
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
20
Миазга
Мэтт Миазга
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
36
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
37
Кларк-Салтер
Джейк Кларк-Салтер
18
Реми
Лоик Реми
7
Пато
Пато
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
75
22
Шакири
Джердан Шакири
90
21
Имбула
Жанелли Имбула
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
85'
85'
86
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
23
Дионатан
Дионатан
7
Айрленд
Стивен Айрленд
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
11
Хоселу
Хоселу