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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шакири 80
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
2 марта 2016, 22:45 МСК
2.03.2016, 22:45 МСК
среда
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
26
3
Питерс
Эрик Питерс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
80'
80'
90
21
Имбула
Жанелли Имбула
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
70
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
69
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
5
Муниеса
Марк Муниеса
7
Айрленд
Стивен Айрленд
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
11
Хоселу
Хоселу
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
84
12
Шелви
Джонджо Шелви
90
11
Гуффран
Йоан Гуффран
74
45
Митрович
Александар Митрович
84
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
42
Стерри
Джейми Стерри
16
Ааронс
Роландо Ааронс
29
Ривьер
Эммануэль Ривьер
23
Савье
Анри Савье
28
Думбия
Сейду Думбия
17
Перес
Айосе Перес