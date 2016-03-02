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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мата 83
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
2 марта 2016, 23:00 МСК
2.03.2016, 23:00 МСК
среда
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
5
Рохо
Маркос Рохо
70
30
Варела
Гильермо Варела
90
51
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
8
Мата
Хуан Мата
83'
83'
89
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
21
Эррера
Андер Эррера
77
7
Депай
Мемфис Депай
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
35
Лингард
Джесси Лингард
47
Уэйр
Джеймс Уэйр
49
Райли
Джо Райли
46
Ротуэлл
Джо Ротуэлл
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
8
Бехрами
Валон Бехрами
86
22
Абди
Альмен Абди
70
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
24
Игало
Одион Игало
75
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
16
Аке
Натан Аке
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
4
Суарес
Марио Суарес
21
Анья
Икечи Анья
11
Амрабат
Нордин Амрабат