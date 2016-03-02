Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лаллана 34
Милнер 41
Фирмино 57
3:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
2 марта 2016, 23:00 МСК
2.03.2016, 23:00 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
38
Фланаган
Джон Фланаган
90
4
Туре
Коло Туре
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
34'
34'
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
23
Джан
Эмре Джан
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
57'
57'
75
7
Милнер
Джеймс Милнер
41'
41'
88
27
Ориги
Дивок Ориги
69
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
37
Шкртел
Мартин Шкртел
18
Морено
Альберто Морено
24
Аллен
Джо Аллен
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
33
Айб
Джордон Айб
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
74
4
Компани
Венсан Компани
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
6
Фернандо
Фернандо
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
55
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
46
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
3
Санья
Бакари Санья
11
Коларов
Александар Коларов
20
Мангала
Эльяким Мангала
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо